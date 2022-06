Inter, addio Skriniar a un passo: cifra super in arrivo dal Psg

Il difensore slovacco, inizialmente restio a lasciare l'Inter, ha compreso il fatto che il suo sacrificio sul mercato rappresenti una necessità per un club

Il futuro di Milan Skriniar sembra davvero lontano dalla Milano nerazzurra. Il difensore slovacco, inizialmente restio a lasciare l'Inter, ha compreso il fatto che il suo sacrificio sul mercato rappresenti una necessità per un club che, per volontà della proprietà, deve chiudere la sessione con un attivo di 60 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, offre 70 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili mentre al giocatore andrebbero 7,7 milioni di euro a salire con Campos che ha spedito emissari in città per chiudere la partita. Si respira ottimismo su entrambi i fronti per la buona riuscita dell'operazione. Un atto d’amore, scrive la rosea, più che una necessità quella del centrale nei confronti del club.