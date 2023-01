Inter ko, Cds: "Crollano ultime velleità di rimonta per lo scudetto"

"Il campionato non è una Coppa. E l'Inter si penalizza da sola" scrive il Corriere dello Sport analizzando il ko dei nerazzurri in casa contro l'Inter

"Il campionato non è una Coppa. E l'Inter si penalizza da sola" scrive il Corriere dello Sport analizzando il ko dei nerazzurri in casa contro l'Inter. "Quando cambia il palcoscenico cambia pure l'Inter" e proprio ieri contro l'Empoli è arrivata l'ennesima dimostrazione perché "a distanza di soli 5 giorni dal trionfo in Supercoppa a Riyad, invece che l’abito di gara i nerazzurri hanno indossato una semplice veste da camera". Colpaccio dell'Empoli e tanti saluti al Napoli che si porta +13 sui nerazzurri e cancella le ultime velleità di rimonta interiste.