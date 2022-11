Inter, Lukaku verso il recupero: non dovrebbero esserci problemi per il Napoli

C'è una data da cerchiare sul calendario dei tifosi interisti: il primo dicembre. Sarà il giorno della terza gara del girone del Belgio

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è una data da cerchiare sul calendario dei tifosi interisti: il primo dicembre. Sarà il giorno della terza gara del girone del Belgio, quella dove Romelu Lukaku vuole essere in campo. I Diavoli Rossi stanno continuando a monitorare la situazione sull’attaccante, portato a mezzo servizio ma che si cercherà di rimettere a posto per l’ultima partita con la Croazia. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è un appuntamento da segnare anche per l’Inter, che il 4 gennaio contro il Napoli vuole presentarsi con il belga insieme a Lautaro: le speranze di rimonta scudetto passano molto dalle condizioni di Lukaku.