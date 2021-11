Inter, niente Ranocchia col Napoli: Inzaghi studia altre due soluzioni per sostituire de Vrij

Possibili sorprese di formazione in difesa in casa Inter: Leggo, nella sua edizione milanese, spiega che Simone Inzaghi sta studiando le soluzioni giuste per sostituire l'infortunato Stefan de Vrij. L'olandese si è fermato in Nazionale e non ci sarà contro il Napoli: al tecnico piace l'opzione di postare al centro della retroguardia Alessandro Bastoni, con Federico Dimarco sulla mancina e il confermato Milan Skriniar sulla destra. Bastoni però non è al top, per questo l'alternativa è mettere Skriniar in mezzo e Danilo D'Ambrosio sul centrodestra.