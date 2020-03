Inter verso Napoli, i dubbi di Conte: avanza Eriksen

Da questa mattina l’Inter inizierà a preparare la sfida di Coppa Italia da dentro o fuori contro il Napoli, che all'andata ha espugnato San Siro con la rete di Fabiàn. Come scrive Tuttosport, Conte da oggi potrà fin da subito lavorare in funzione della gara contro gli azzurri di Gattuso. Certo il rientro in porta di Handanovic, il punto di domanda riguarda Eriksen: a Torino il danese sarebbe partito dalla panchina, ma giovedì sera - con la necessità di fare due gol - potrebbe trovare posto tra i titolari alle spalle di Lukaku e Martinez.