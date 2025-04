Invasione azzurra a Monza: in diecimila per spingere il Napoli!

Un'invasione: quasi diecimila tifosi azzurri domani sera saranno allo stadio di Monza. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "La questura di Monza e della Brianza ha fatto due conti ed è uscito fuori un numero pazzesco, che ha alzato l'allerta alla vigilia dell'arrivo del Napoli: settore ospiti soldout (2.507 spettatori) più altri settemila almeno negli altri settori dell'impianto.

Nonostante il divieto peri residenti in Campania, ci sarà un seguito spettacolare per gli azzurri di Conte. Mancheranno i cori degli ultrà e del tifo organizzato, ma questo è il prezzo da pagare per gli episodi avvenuti a Bologna. Eppure, nonostante lo stop alla trasferta, lo stadio brianzolo sarà strapieno di colori azzurri I controlli avverranno già nelle aree adiacenti l'impianto, perché quello che si deve scongiurare è che ci siano tifosi che possano arrivare ai gate senza biglietti".