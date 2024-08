Juan Jesus, pioggia di 4 e 4,5 dai quotidiani: "Sbaglia sui primi due gol, è polverizzato"

Molto severo il giudizio di TuttoNapoli, che gli assegna un 4,5: "Non è accettabile ripartire con lui ancora da titolare".

Il Napoli è caduto malamente a Verona, perdendo 3-0 all'esordio. Uno dei peggiori in campo è sicuramente stato Juan Jesus, che ha rimediato un 4 da La Gazzetta dello Sport: "Scegliamo lui per l’incredibile non marcatura di Livramento sul primo gol: lo vede, ma non gli si avvicina e non lo disturba affatto". Leggermente più alti i 4,5 del Corriere della Sera e del Corriere dello Sport, ma la sua gara resta gravemente insufficiente: "Livramento lo polverizza letteralmente sull'1-0. E comincia il naufragio".

Per Tuttosport è "colpevolmente in ritardo nella diagonale sul gol del Verona" ed è dunque da 5. Molto severo il giudizio di TuttoNapoli, che gli assegna un 4,5: "Non è accettabile ripartire con lui ancora da titolare". Infine è da 4,5 pure per TMW: "Ci mette troppo a capire il movimento difensivo da fare nell'azione dell'1-0 del Verona e si fa bruciare così da Livramento. Uno sbaglio che costa caro al Napoli. Imperfetto anche sul 2-0: capiamo la confusione della giocata del Verona, ma è lui che tiene in gioco Mosquera senza marcarlo".

I voti

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 4,5