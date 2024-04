Juan Jesus spremuto: quest'anno ha giocato il doppio rispetto alla gestione Spalletti

Era arrivato per essere una riserva e lo è stata, ma da quest'anno Juan Jesus è divenuto un titolarissimo. E lo testimoniano i numeri

© foto di www.imagephotoagency.it

Era arrivato per essere una riserva e lo è stata, ma da quest'anno Juan Jesus è divenuto un titolarissimo. E lo testimoniano i numeri, sottolineati dal Corriere del Mezzogiorno: "Il difensore brasiliano anche la scorsa settimana è arrivato alla gara contro il Monza con un programma graduale per smaltire gli acciacchi da sovraccarico. Juan Jesus finora ha trovato spazio in ventisette delle quarantuno gare ufficiali disputate dal Napoli, nella scorsa annata ha totalizzato complessivamente diciannove presenze collezionando in campo 1.253 minuti.

Nell’annata in corso il centrale ex Roma e Inter è a quota 2.369 minuti e a breve, quindi, raddoppierà l’impiego che gli ha concesso Spalletti durante la stagione del terzo scudetto e dei quarti di Champions League, il miglior risultato ottenuto dal Napoli nella principale competizione europea per club".