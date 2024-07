Juan Jesus tra gli indiziati per una cessione: ci pensano tre club di A

Da capire quale tra questa squadre tenterà l'affondo decisivo e se verrà trovata una quadra con il Napoli e con il diretto interessato.

Il Napoli, dopo gli acquisti, pensa anche alle cessioni in difesa. Secondo quanto riporta Il Mattino, uno degli indiziati principali in questo senso è Juan Jesus. Il brasiliano è reduce da 3 stagioni sotto il Vesuvio, con 78 presenze e 4 gol tra tutte le competizioni. Il difensore centrale brasiliano non si sta opponendo ad un'eventuale partenza, ma vorrebbe restare in Italia.

Si tratta ormai della sua seconda patria, visto che qui è arrivato giovanissimo nella stagione 2011/12 per vestire la maglia dell'Inter e non ha più cambiato paese passando poi alla Roma e ovviamente al Napoli. Il suo desiderio potrebbe essere accontentato. Su Juan Jesus, infatti, ci sono 3 club della massima serie ovvero Genoa, Venezia e Parma.