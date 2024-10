Carratelli: "Ci stiamo juventinizzando, conta solo vincere. Il modo non deve interessare"

Parole, parole. Giochiamo per lo scudetto o stiamo solo mettendo fieno in cascina.

"Ci stiamo juventinizzando, l’unica cosa importante è vincere, come vinci non deve interessare, siamo in testa e, come dice il presidente, ce ne faremo una ragione". Questo il commento di Mimmo Carratteli, che scrive così sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il resto è aria fritta. La città ansima e frigge. La differenza la fa solo Conte, la PlayStation di Conte, l’ira di Conte negli intervalli, il modulo che cambia, la difesa a quattro che diventa a cinque, l’attacco che se ci fosse ancora Osimhen. Va bene, ma è sempre aria fritta.

Parole, parole. Giochiamo per lo scudetto o stiamo solo mettendo fieno in cascina. E che cos’è il fieno e che cos’è la cascina. E siamo concavi o convessi? Ricordarsi che l’anno scorso eravamo decimi incassando 48 gol, e tutti se ne volevano andare. Ricordarsi che c’era Garcia. E che significa?" si legge sul quotidiano.