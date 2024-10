Lukaku, nessun dubbio per il Lecce: Conte ha già preso la sua decisione

In attacco Neres, mai titolare in Serie A, chiede strada. Non sono previsti dubbi al centro.

Nessun dubbio per il Lecce: Lukaku sarà ancora titolare al centro dell'attacco. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Conte ha le idee piuttosto chiare, anche se si riserverà ancora qualche giorno prima della definizione dell’undici di partenza di sabato. Di sicuro l’allenatore del Napoli non potrà contare su Lobotka, infortunato in nazionale, che resta in dubbio anche per la sfida di martedì a Milano contro il Milan. Al suo posto verrà confermato Gilmour. In attacco Neres, mai titolare in Serie A, chiede strada. Non sono previsti dubbi al centro.

Lukaku sarà il riferimento offensivo. Ha bisogno di giocare per crescere di condizione. Simeone e Raspadori sono pronti a sfruttare eventuali chance a gara in corso. La rosa è profonda e di livello, ci sarà spazio per tutti, l’importante è approfittare delle occasioni che ognuno avrà. La lezione di Empoli è stata preziosa, i cambi hanno fatto la differenza. Si possono vincere le partite e risultare decisivi anche giocando pochi minuti.