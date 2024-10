In 100mila al Maradona: l'incredibile dato sulle prossime sfide a Fuorigrotta

Centomila spettatori. Magari centocinque. O centoquattro e rotti. Il Corriere dello Sport si sofferma sul grande calore che i tifosi azzurri stanno trasmettendo alla squadra di Antonio Conte: "L’unica certezza incrollabile è che il Napoli sarà accolto in grande stile al Maradona sia sabato, in occasione della partita contro il Lecce, sia il 3 novembre, per l’aperitivo delle 12.30 da sorseggiare con la Dea. Due sold out, signore e signori. Due pienoni. Stadio stracolmo, la storia si ripete, il trend è identico a quello registrato con il Como, l’ultima passerella fatta in casa prima della sosta e della trasferta a Empoli.

Totale contro i gagliardi ragazzi di Fabregas: 52.500 spettatori. Niente male davvero. Un quasi tutto esaurito, se non fosse stato per il vuoto inevitabile del settore Ospiti, che sommato con gli altri dati registrati per le precedenti del campionato con Bologna, 44.700 spettatori; Parma, 50.200; e Monza, 49.800, racconta di storie di tifo da urlo. La somma fa il totale: 197.200 spettatori. E poi, beh, che media: 49.300".