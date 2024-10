Gazzetta distrugge Thiago Motta: "Juve Umiliata, strapazzata, quasi derisa"

vedi letture

Juve distrutta in casa, ben oltre il risultato, dallo Stoccarda e pioggia di critiche su Thiago Motta. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci va giù pesante col tecnico brasiliano: "Una lezione memorabile. Uno sprofondo nascosto pietosamente dallo 0-1, non dal racconto di una figuraccia. La Juve più brutta di Thiago Motta e forse oltre. La Juve che non ci capisce niente dal primo secondo al nono (esagerato) minuto di recupero, in balia totale dello Stoccarda.

Umiliata. Strapazzata. Quasi derisa. Undici tiri in porta, un palo, quattro grandi parate di Perin più quella del rigore che illude si possa ancora pareggiare. L’ennesima espulsione in area, colpevole Danilo. E soprattutto una disperante sensazione d’impotenza. Zero idee, gambe molli, fantasia da scrittori di serie C. Escluso Perin, non c’è uno che si avvicini alla sufficienza.