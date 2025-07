Juanlu congelato, Corriere dello Sport: "Occhi attenti su Zanoli"

Il Napoli ha lasciato Dimaro e le Dolomiti di Brenta ieri pomeriggio, dopo una decina di giorni di lavoro super intenso, e ora calciatori e staff godranno di quarantotto ore di relax totale prima di ricominciare la preparazione mercoledì a Castel di Sangro. Bene: la questione montana, dalla Val di Sole all'Alto Sangro, per il momento finisce così.

La società, invece, è impegnata nelle valutazioni relative al calciomercato, con vari settori da completare. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Poi le valutazioni sui terzini: occhi attenti per osservare Zanoli sin dall'inizio del ritiro e Juanlu Sanchez, 21 anni, congelato. Con il Siviglia che oltre a 17 milioni vorrebbe anche il 10% sulla rivendita. Tutti temi che presidente, allenatore e ds approfondiranno ancora a Ischia. Per poi scegliere i ruoli su cui intervenire anche alla luce del lavoro in ritiro. E dunque la direzione finale".