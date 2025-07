Da Torino - Occhio a Miretti: offerta del Napoli bassa, può rientrare nel progetto di Tudor

vedi letture

Il centrocampista classe 2003, simbolo del vivaio juventino, è finito nel mirino del Napoli, che ha già presentato un’offerta poco superiore ai 10 milioni.

Il futuro di Weston McKennie resta un rebus estivo in casa Juventus ed il suo futuro appare legato a quello di Fabio Miretti. L’americano, da Allegri a Thiago Motta fino a Tudor, è sempre stato considerato un giocatore prezioso per la duttilità e l’affidabilità, ma ogni sessione di mercato riapre lo stesso interrogativo: resterà a Torino?

Secondo Tuttosport, il nodo per l'americano resta il rinnovo di contratto. Dopo l’accordo ponte fino al 2026 siglato la scorsa estate, le trattative per prolungare si sono arenate a causa delle alte commissioni richieste dagli agenti, che stanno rallentando ogni passo avanti. Intanto, le sirene di mercato non mancano: Premier League, Bundesliga e persino MLS guardano con attenzione alla sua situazione, mentre in Italia Roma e Milan monitorano da vicino.

Una sua eventuale cessione, valutata circa 15 milioni di euro, garantirebbe ai bianconeri una plusvalenza importante. Ma aprirebbe al contempo un altro dilemma: il futuro di Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003, simbolo del vivaio juventino, è finito nel mirino del Napoli, che ha già presentato un’offerta poco superiore ai 10 milioni. Una cifra ritenuta però insufficiente: la Juventus non intende privarsene per meno di 15 milioni, sia per il valore tecnico del giocatore sia per il suo percorso formativo in bianconero.