Zerbin, affare in chiusura con la Cremonese: i dettagli

Dopo aver sistemato la porta con l’arrivo di Emil Audero, la Cremonese accelera sul fronte difesa. Le incertezze mostrate già in Serie B, confermate anche nel recente test col Torino, spingono il club a cercare profili di spessore per affrontare al meglio la Serie A e il nome in cima alla lista resta quello di Armando Izzo del Monza, ma nel frattempo si apre un’altra pista concreta: quella che porta a Fali Candé, centrale guineense del Venezia.

Movimenti importanti anche a centrocampo: a sorpresa, è in chiusura l’operazione per Alessio Zerbin. L’esterno del Napoli dovrebbe arrivare in prestito oneroso da 250mila euro con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza. Zerbin andrebbe ad arricchire una batteria di esterni già rinforzata con Floriani Mussolini e Pezzella, in linea con la filosofia di gioco di Davide Nicola, incentrata sulle fasce. In attacco torna d’attualità il nome di Antonio Sanabria del Torino. Lo riferisce questa mattina all'interno delle proprie pagine Il Giorno.