Dimaro, si lavora già a prolungare l'accordo: la nuova data di scadenza

Un bilancio positivo, con i primi segnali incoraggianti colti nella vittoria contro il Catanzaro, arrivata dopo il ko al debutto con l’Arezzo.

Il Napoli ha salutato Dimaro e la Val di Sole dopo dieci intensi giorni di lavoro. Diciassette sedute di allenamento massacranti, due amichevoli e mezza giornata di riposo hanno caratterizzato il primo ritiro estivo. Un bilancio positivo, con i primi segnali incoraggianti colti nella vittoria contro il Catanzaro, arrivata dopo il ko al debutto con l’Arezzo.

Intanto, secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono già in corso i colloqui per estendere la permanenza a Dimaro di altri due anni, fino al 2028, rispetto all’attuale accordo che scade nel 2026. Dopo due giorni di assoluto riposo, mercoledì mattina il gruppo ripartirà alla volta di Castel di Sangro, in Abruzzo, dove resterà fino al 14 agosto.