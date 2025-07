Gilmour verso il rientro! Problema quasi risolto: i tempi di recupero

vedi letture

Billy Gilmour si avvicina al rientro in gruppo. Il centrocampista scozzese, assente negli ultimi giorni per un problema fisico, non ha potuto partecipare alle sedute di corsa e alle ripetute previste dal programma atletico di Antonio Conte, fondamentali per costruire la condizione fisica in vista dell’inizio della stagione.

Come riportato da Il Mattino, Gilmour sta recuperando il tempo perduto e prosegue il lavoro differenziato per ritrovare la giusta tenuta muscolare e resistenza. Difficile immaginare un suo impiego già nel primo allenamento a Castel di Sangro, mercoledì pomeriggio, ma lo staff medico e tecnico del Napoli conta di reintegrarlo pienamente in gruppo entro la fine della settimana.