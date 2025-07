Lucca-Lukaku insieme in campo? L'idea non convince Conte: così utilizzerà l'ex Udinese

Il Napoli di Antonio Conte inizia a prendere forma, ma non mancano i dubbi su come cambierà l’attacco azzurro. Il quotidiano Il Mattino analizza oggi le possibili soluzioni tattiche, mettendo in discussione un tandem pesante con Lukaku e Lucca, sulla falsariga di quanto accadeva all’Inter con la coppia Lukaku-Lautaro. L’idea di un 4-2-4 con entrambi i centravanti in campo al momento viene considerata poco percorribile. Troppa la densità offensiva, e difficile immaginare due punte di stazza simile convivere senza sacrificare l’equilibrio tattico. Più realistico, secondo il quotidiano, pensare a un 4-2-3-1 o al collaudato 4-3-3, con Lucca alternativa o spalla occasionale del belga.

Conte chiederà alla sua squadra capacità di verticalizzare, attirare le difese avversarie e aprire spazi sulle corsie esterne. Le prime amichevoli, in cui Lucca è partito titolare, hanno mostrato una chiara volontà: imporre un dominio offensivo costante, anche se non sempre semplice da mantenere. In attesa dei test più probanti, il nuovo Napoli di Conte si prepara a una stagione di cambiamenti, dove l’equilibrio tra fisicità e dinamismo sarà fondamentale.