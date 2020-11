Juve-Napoli, CdS: quadro chiaro entro Natale, senza deferimento ADL avrà un'arma in più

"Il Napoli si ribella e la Asl medita querela contro i giudici" scrive il Corriere dello Sport. Il club azzurro valuta il da farsi dopo la conferma del 3-0 a tavolino e il -1 di penalizzazione per la partita non disputata con la Juve. "Il Napoli non aveva scelta" dice l'avvocato Grassani, al contrario della sentenza che parla di dolo e di "alibi creato per non giocare". E ora anche la Asl Napoli 1 chiamata in causa dai giudici medita querela.

I TEMPI - Intanto il Napoli ha 30 giorni (da martedì) per depositare il ricorso. Il Collegio poi fisserà l'udienza ed entro 5 giorni dalla celebrazione di pronuncerà. I tempi? Quadro chiaro attorno a Natale. Forse la prossima settimana la Procura dovrebbe chiudere il fascicolo a carico della società sulla presunta violazione del protocollo: se non ci sarà il deferimento, il club azzurro avrà una carta in più da giocare.