Juve-Napoli, ultime di formazione: per Gazzetta c'è un solo dubbio per Conte

vedi letture

Ha un solo dubbio di formazione Antonio Conte per la sfida Juve-Napoli di domani. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a sinistra ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. Al momento l'ex Roma è avanti rispetto all'uruguagio. Per il resto, classico 3-4-2-1 con Kvara e Politano dietro Lukaku. Dunque non cambia (ancora) il modulo, Conte va avanti coi soliti noti, autori dello show di Cagliari. Aspettando Neres e McTominay che nel corso del tempo avranno sempre più minuti.