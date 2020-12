Juve, per Gazzetta non c'era rigore su Chiesa: "Leggero contatto, errore di Doveri"

Per La Gazzetta dello Sport non c'era il rigore della Juventus. Nella sua moviola, i quotidiani scrivono: "Chiesa è pressato da Hateboer, situazione statica, l’olandese tocca sulla gamba il bianconero, che dopo qualche secondo cade a terra. Un (leggero) contatto c’è ed è il motivo per cui il Var non può intervenire a correggere il fischio di Doveri, che resta ben poco convincente: non pare un fallo da penalty e Gasperini viene ammonito per proteste".