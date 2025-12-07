Juventus, niente ritiro a Napoli per scelta di Spalletti: svelato il motivo

La Juventus ha scelto di non effettuare il tradizionale ritiro a Napoli prima della sfida di questa sera al Maradona. Una decisione voluta direttamente da Luciano Spalletti, che ha optato per un piano innovativo: partenza in mattinata, pranzo in città e riposo in hotel solo a poche ore dal match.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero ha preferito evitare una notte a Napoli per scongiurare possibili tensioni o disturbi sotto l’albergo, puntando su una permanenza ridotta al minimo. La Juventus decollerà da Caselle verso le 10.30 e rientrerà a Torino subito dopo la partita. Un approccio prudente, pensato per preservare serenità e concentrazione in una delle trasferte più delicate della stagione.