Ko col Benevento 'decisivo' per il primato in classifica: il retroscena del CdM

Le ragioni del primato in classifica del Napoli, per certi versi anche inaspettato, sono sì nelle sei vittorie consecutive, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ma anche nell’unica sconfitta stagionale contro il Benevento. Stavolta il messaggio è arrivato chiaro, sia ai calciatori ma soprattutto alla città, alla quale Spalletti pure tutte le volte si rivolge