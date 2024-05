Kvara incedibile non solo per ADL: c'è il veto di Conte

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il tecnico prossimo alla firma col Napoli si sarebbe già espresso sul georgiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia è incedibile anche per Antonio Conte. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il tecnico prossimo alla firma col Napoli si sarebbe già espresso sul georgiano: "La proposta del club di Al Khelaifi ha superato quella del Barcellona di circa 80 milioni di euro presentata in maniera informale qualche mese fa. De Laurentiis individua in 150 milioni di euro la possibile valutazione di Kvaratskhelia ma l’orientamento del Napoli è definire il talento georgiano intoccabile, perno fondamentale per la rifondazione degli azzurri dopo la stagione fallimentare che li ha spediti fuori dalle coppe europee.

È una valutazione tecnica compiuta dagli uomini che stanno lavorando per ricostruire una squadra forte, con un’anima, che abbia la forza di rilanciarsi. Kvara è incedibile anche per Conte che sta trattando con Manna, Chiavelli e il supporto dei rispettivi legali il contratto triennale che dovrebbe legarlo nell’arco di qualche giorno al Napoli".