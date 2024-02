Kvaratskhelia bocciato dai quotidiani: "Luce spenta, zero guizzi"

In momento complicato e contro un avversario difficile, di solito la differenza la fanno i campioni

In momento complicato e contro un avversario difficile, di solito la differenza la fanno i campioni. C'è riuscito Victor Osimhen, non Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano è un giocatore involuto, lontano parente di quello ammirato la scorsa stagione e nemmeno il cambio in panchina ha dato la scossa.

"Di solito è quello che prende per mano la squadra, stasera servirebbe qualcuno che trascini lui. Scende in campo con inusuale timidezza. Una sola bella giocata, poi guizzi zero. Bocciato", scrive TMW, che gli da 5 in pagella, come TuttoNapoli: "Pochissimi spazi, soliti calci presi ma meno iniziative personali in una serata nata male e finita peggio, col cambio" (che non prende benissimo).

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5,5

TuttoNapoli 5

Il Mattino 5,5