Kvaratskhelia è già in forma: c'è un aspetto che ha favorito il suo gioco

Khvicha Kvaratskhelia sempre presente tra i titolari, ma anche fuori a Verona alla fine del primo tempo, per un colpo alla testa beccato in un contrasto d’apertura. Quel periodo, però, lui lo ricorderà soprattutto per la nascita del suo primo figlio, Damiane, a cui ha puntualmente dedicato il gol.

L'esterno offensivo georgiano ha lasciato segni tangibili, in questa prima fase: il nuovo ruolo gli concede la possibilità di venire a giocare dentro il campo con maggiore frequenza, e questo per aumentarne il tasso di imprevedibilità e pericolosità. Va tutto bene, per il momento. Molto. A scriverlo è il Corriere dello Sport.