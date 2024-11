Kvaratskhelia non segna al Maradona da quasi due mesi: il dato

vedi letture

Domenica saranno trascorsi 56 giorni dall’ultimo gol al Maradona di Khvicha Kvaratskhelia, quasi due mesi. Non poco, ma nemmeno troppo per quello che tutto sommato è il capocannoniere del Napoli con 5 gol in 12 giornate, che con i suoi gol (3 in trasferta, 2 a Fuorigrotta) ha trascinato la squadra di Antonio Conte al primo posto della Serie A, riaccendendo i sogni dei tifosi che l’anno scorso hanno vissuto una stagione deludente nonostante lo scudetto sulla maglia. Lo ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola.