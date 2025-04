"Perché gli allenatori non rinunciano mai a lui?": Di Lorenzo ed un dato incredibile

vedi letture

Perché gli allenatori non rinunciano mai a lui? Questo l'interrogativo (retorico) che si pone l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Giovanni Di Lorenzo: "È stato così da Ancelotti in poi, il suo primo tecnico nel Napoli, ed è stato così anche in questa stagione: trenta volte titolare, trenta volte dall’inizio alla fine. Mai sostituito: 2.700 minuti accumulati come solo i difensori centrali N’Dicka, Baschirotto e Luperto e i portieri Svilar e Falcone.

Ruoli e consegne diversi, Di Lorenzo fa avanti e indietro a destra. Copre e attacca: ha firmato 3 assist, 3 gol e ha propiziato un’autorete contro il Verona (di Montipò). È un leader, è una marcia in più su una fascia recitata a memoria insieme con Politano: uno va dentro e l’altro affonda, crossa, taglia. Una filastrocca".