Tuttosport insiste: "Paratici vuole capire cosa succederà tra Conte e ADL"

Il futuro ds del Milan Fabio Paratici ha messo De Zerbi in pole come nuovo allenatore del Milan, ma prima di accelerare per l'ex Brighton, come riferito da Tuttosport, si pensa sempre a Conte, che però è blindato dal Napoli avendo firmato a giugno un contratto della durata di tre anni.

"Il nuovo responsabile dell’area tecnica, prima di prendere la decisione definitiva, vorrà capire bene quale piega potrà prendere il matrimonio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis a Napoli, non fosse altro perché sia alla Juve, sia al Tottenham quando è stato chiamato a rifondare una squadra Paratici (in bianconero sotto l’ombrello di Marotta) ha sempre scelto Conte. Al terzo posto del podio c’è Massimiliano Allegri".