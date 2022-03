Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

L'arma difensiva che non t'aspetti: la curiosa statistica su Osimhen racconta di quanto il nigeriano sia un fattore anche nella fase di non possesso. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E se la differenza di gol segnati è un indice tutto sommato logico visto che parliamo del capocannoniere, salta agli occhi anche il miglior rendimento difensivo. Quando c’è Victor il Napoli subisce meno reti (0,65 a partita, contro 0.9 di media). Spiegabile in due aspetti.

Col nigeriano in campo la squadra predilige un baricentro un po’ più basso e questo per lasciare più spazio fra la linea difensiva avversaria e la porta, per sfruttare la progressione micidiale del proprio centravanti. Inoltre sui calci piazzati Osimhen dà un ottimo contributo anche in fase difensiva: con il suo tempismo sul gioco aereo diventa efficace nello sventare pericoli dalle parti di Ospina".