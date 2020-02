L'editoriale del CorMezz: "Gattuso ha già vinto la sfida dello spogliatoio. Ora ce n'è un'altra..."

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava parla così del progetto di Gattuso: "La sfida dello spogliatoio Gattuso l’ha vinta, utilizzando la tecnica del pane al pane e vino al vino. Schierando le uniche formazioni che gli davano garanzia, a prescindere dal valore del cartellino del singolo giocatore, senza neanche stare troppo a pensare ai musi lunghi dei big. Esser chiari gli ha garantito credibilità e rispetto da parte dei giocatori. La sfuriata con Allan è già passata, il brasiliano ha capito e gli ha anche chiesto scusa. Con Meret, il portiere del futuro, pure è stato chiaro: se Ospina è più funzionale al nuovo corso, gioca lui. Così come ha dovuto mettere da parte Llorente pur riconoscendogli doti tecniche e soprattutto esperienza.Adesso però è chiamato a un’ulteriore sfida: due giocatori per ruolo, per la maggior parte dei casi di eguale valore. Chi non gioca deve sentirsi sempre parte del progetto".