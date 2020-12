L'editoriale del CdM: "Bisogna saper ringhiare, il Napoli soffre e somiglia a Gattuso"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Gattuso può festeggiare il suo primo anno sulla panchina del Napoli con la consapevolezza che la sua squadra comincia a prendere le sue sembianze. Bisogna saper ringhiare, ogni tanto. Trasformarsi tutti in mediani, sapere che in certi momenti il fine giustifica i mezzi, e la vittoria non va sempre a chi ha più stile, più classe. Il Napoli sta imparando a soffrire, a gestire le situazioni difficili nel corso della gara. Inizia finalmente a non specchiarsi nella bellezza dei suoi valori tecnici, delle giocate a effetto che ha nel proprio dna. Il Napoli oggi mette il coltello tra i denti e aspetta il momento giusto per colpire, resiste agli attacchi e con il potenziale di cui dispone va a prendersi ciò che è suo".