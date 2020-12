L'editoriale del CdM: "Gattuso deluso da qualche calciatore, non ha detto la cosa più importante"

La giornalista Monica Scozzafava ha scritto un editoriale sul Corriere del Mezzogiorno nel quale commenta la partita di Torino: "Gattuso a fine gara ha detto che il punto se lo tiene stretto, ma non ha detto evidentemente quanto sia rimasto deluso da chi avrebbe dovuto dare di più in campo e non lo ha fatto. Natale induce al buonismo, ma è evidente che la squadra stanca di cui parla Gattuso, dando un’attenuante alla quale crede poco, è composta almeno nei reparti nevralgici da giocatori che non hanno il pieno di minuti nelle gambe".