L'editoriale del CdM: "Le altre non sono meglio del Napoli, ci divertiremo"

Scrive così Franco Di Stasio nel suo editoriale per l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Chiedere razionalità ad un tifoso è utopia, ma voglio sforzarmi. A me questa nuova formazione piace, già così com’è. I dubbi li ho soltanto sulla gestione del portiere, tempistica pessima". Scrive così Franco Di Stasio nel suo editoriale per l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"In difesa Kim è un acquisto importante, d’altronde per sostituire KK ci voleva un difensore di alto livello. Fisicamente devastante, tecnicamente fin troppo bravo, nel senso che talvolta esagera. Kwara mi sembra un ragazzo dotato tecnicamente e sfrontato al punto giusto, non ha paura di puntare l’uomo. Confido poi nell’anno «buono» di Osimhen, sul nuovo capitano Di Lorenzo, sul professor Mario Rui, le sue magliette sono la disperazione delle lavanderie, le più sudate, sempre. Aspettiamo Simeone, attaccante da doppia cifra, e se venisse anche Raspadori, credo avremmo l’attacco più insidioso della serie A. Andando in casa altrui, non vedo di meglio. Per cui non sono ottimista, ma molto di più".