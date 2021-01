L'editoriale del CdM: "Vincere nonostante tutto deve essere un merito"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava commenta così la prova del Napoli contro l'Empoli: "Vale la pena prendersi il meglio, e cioè il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Vale la pena metabolizzare e far proprio il concetto che vincere dà fiducia, aumenta l’autostima. Poi che l’Empoli abbia fatto sfoggio della bella gioventù, abbia dimostrato di avere un’ organizzazione, giocato (e messo ansia al Napoli) sulle ali dell’entusiasmo, è un merito assoluto che indiscutibilmente va riconosciuto ai toscani. Ma qualcosa, oltre al passaggio del turno, alla squadra di Gattuso va attribuito, ed è la tenacia con la quale non si è fatta travolgere dalla doppia rimonta e che non si sia persa nella difficoltà emotiva. Un limite, questo, che altre volte era stato denunciato e che aveva alimentato critiche e polemiche. Vincere nonostante tutto deve essere, soprattutto in questo momento, un merito".