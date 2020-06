L'editoriale di As che incorona Gattuso: "E' uno stratega dal gran futuro!"

Rino Gattuso ha già fatto tappa nell'Olimpo degli allenatori, vincendo il suo primo trofeo nella nuova carriera: la Coppa Italia contro la Juventus. E gli elogi arrivano da ogni lato. As, noto quotidiano spagnolo, ha dedicato un editoriale a firma di Axel Torres a Ringhio: "Il titolo conquistato dal Napoli ha elevato il prestito di Gennaro Gattuso come allenatore: per la prima volta si parla di lui come uno stratega dal gran futuro.

[...] Ha dimostrato che la professione l'appassiona, che prepara le partite con grande minuziosità, cambiando lo stile di gioco della sua squadra in funzione delle caratteristiche dell'avversaria. Ed è stato capace di mediare tra società e spogliatoio nei conflitti che ha trovato nel club partenopeo".