L'editoriale di Corbo: "Faccio una domanda a De Laurentiis che non può eludere"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Scrivere o leggere che De Laurentiis vuol tagliare le spese è cronaca corretta, è giusto ritenere che i 126 milioni di ingaggi siano stati sviliti dal secondo flop per la Champions, è urgente un regime di ragionata austerità. Ma tutto questo lascia una domanda che De Laurentiis non può eludere annunciando tagli di spese e sanzioni per la rivolta del 5 novembre 2019, come ha fatto già con Hysaj e Allan. No, c’è altro da definire ed è questa l’ora. De Laurentiis è ancora l’adorabile visionario per una decisione cruciale? Gli basta navigare a mezz’aria o vuol volare più alto? Visti i guai in casa d’altri, c’è davvero la possibilità di inserirsi seriamente nella lotta per lo scudetto. Con Juve e Inter ossidate, chi può essere la sorpresa del 2020?".