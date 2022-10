L'editoriale di Corbo: "L'orgoglio di una notte che riscatta la povera Italia"

"L’orgoglio di una notte che riscatta la povera Italia". E' il titolo dell'editoriale pubblicato quest'oggi da Repubblica Napoli a firma Antonio Corbo

"L’orgoglio di una notte che riscatta la povera Italia". E' il titolo dell'editoriale pubblicato quest'oggi da Repubblica Napoli a firma Antonio Corbo dopo l'incredibile successo per 6-1 del Napoli all'Amsterdam Arena contro l'Ajax. "Il Napoli vive la notte dell’orgoglio giocando calcio futuro nello stadio di un mito, nell’Arena Johann Cruijff. Una storia italiana. C’è il club di un paese oggi umiliato, escluso dai Mondiali in Qatar, ma che ha trovato nel coraggio di rigenerarsi il suo diverso domani. Malinconica Olanda interpretata dalla sua più gloriosa società, sono passati quarant’anni da quando dominava in campo internazionale", si legge nell'incipit.