L'editoriale di Corbo: "Napoli in calo? E perché le altre dovrebbero improvvisamente splendere?"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Solo il Napoli non sa valutare gli effetti di questo Mondiale del Disturbo. Ancora non può. Deve interrompere la sua cavalcata. Subisce intanto la reazione delle altre candidate allo scudetto. Sperano che la migliore della serie A per fluidità di gioco, composta superiorità in campo, rapidità di passo possa ingrigire fino al 4 gennaio, giorno di Inter-Napoli? È una ipotesi, certo, ma con impari onestà nessuna si chiede come e perché possa al contrario passare dall’opacità delle prime 15 giornate allo splendore delle prossime 21".