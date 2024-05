L'editoriale di Polverosi: "Conte? Serviranno giocatori di spessore internazionale soprattutto dietro"

Alberto Polverosi descrive il futuro Napoli di Antonio Conte e da anche una indicazione in chiave mercato

Alberto Polverosi del Corriere dello Sport descrive il futuro Napoli di Antonio Conte e da anche una indicazione in chiave mercato: "Se uno pensa al Napoli appesantito e imborghesito di questa stagione, ecco, il prossimo avrà un’altra immagine.

E il fatto che con il pari di ieri gli ex campioni d’Italia siano definitivamente fuori delle coppe europee potrebbe non essere un male: si riparte da zero, tabula rasa e palla a Conte. Al quale serviranno però giocatori di spessore internazionale per far risalire questa squadra, serviranno soprattutto rinforzi veri in difesa. È da lì che nasce tutto. Certo, non potrà avere più i suoi Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, perché giocatori così ora ce l’hanno solo Real Madrid, Manchester City e pochi altri club al mondo, ma il punto d’arrivo, se De Laurentiis prende davvero Conte, non può essere che quello".