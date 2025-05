Febbre Napoli-Genoa: in 90mila online per 'soli' 30mila posti

"Non si contano più non solo i sold out, il tredicesimo alla prossima, l’ottavo di fila, ma anche lo stadio virtuale che resta a casa, quelli che vorrebbero esserci ma devono arrendersi alla capienza limitata del Maradona".

Lo scrive il Corriere dello Sport che racconta dei tantissimi tifosi del Napoli che saranno al Maradona per il Genoa e dei tanti che non ce l'hanno fatta perché la capienza è limitata rispetto alla domanda che arriva dalla città, soprattutto ora che lo scudetto sembra più vicino. "Si è arrivati a sfiorare il tetto dei novantamila in coda sul web per uno stadio da cinquantamila posti che conta già circa ventunomila abbonati. Sarebbe bastato un semplice calcolo aritmetico per rendersi conto che non ci sarebbe stato spazio per tutti. Come sempre, d’altronde".