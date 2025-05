Conte, rebus modulo a Lecce: ci sono due ipotesi al vaglio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova ad anticipare le scelte di formazione in vista di Lecce-Napoli, gara decisiva di sabato. Conte dovrà ovviare anche all’assenza di Buongiorno oltre a quelle conclamate di Juan Jesus e Neres.

Due, come sempre, le possibilità al vaglio dal punto di vista tattico: il 4-4-2 immaginato prima del Milan e del Torino e mai varato per gli improvvisi forfait di McTominay e Raspadori a poche ore dalla partita; e il classico 4-3-3. Il tecnico lavora su entrambe le soluzioni, senza scartare alcuna ipotesi e valutando più incastri in ogni reparto. Ci sono ancora due giorni e due sessioni di lavoro a disposizione: la rifinitura e la partenza per Lecce sono in calendario domani. Una dietro l’altra.