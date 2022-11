L'editoriale di Sconcerti: "Non ricordo una squadra che abbia perso scudetto col vantaggio del Napoli"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti scrive

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti scrive: "Per la classifica inutile fare conti, non ricordo una squadra che abbia perso la stagione con il vantaggio che ha oggi il Napoli. La Juve ha avuto otto punti una volta e 7 un’altra, ma ha poi vinto. A Roma derby molto intenso, ma di pochissimi tiri. Poco calcio, quasi sempre della Lazio nella prima parte. La Roma è sembrata involuta, nessun vero schema offensivo. Strana partita la sua, dopo che sembrava in buona crescita. Riappare la Lazio in zona Champions, credo che Sarri lo meriti".