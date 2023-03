L'esercito del gol di Spalletti: il dato impressionante dei calciatori in gol

Partendo da queste considerazioni è ovvio che tutti i sei attaccanti abbiano potuto esultare in campionato

Democrazia del gol: nel Napoli segnano proprio tutti. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Perché gli schemi sul calcio piazzato favoriscono gli inserimenti dei centrali difensivi Kim e Rrahmani, che non si fanno pregare a centrare i pali. E anche gli esterni che diventano mezzali e arrivano al tiro fanno il resto, leggi Di Lorenzo e Olivera. Stesso discorso vale per i centrocampisti, tutti capaci di inserirsi negli spazi, comprendendo anche le cosiddette riserve: Elmas e Ndombele.

Partendo da queste considerazioni è ovvio che tutti i sei attaccanti abbiano potuto esultare in campionato. In totale sono ben 16 i marcatori in Serie A, che diventano 17 stagionali considerando che Ostigard ha segnato ai Rangers in Champions.