Cds, l'editoriale di Zazzaroni: "Il Napoli la mia favorita, ma non ditelo a Conte..."

Il vero mercato - quello delle last dance - comincerà nell’ultima settimana, ovvero non appena si sarà conclusa la prima giornata di campionato e gli umori e soprattutto i malumori prevarrano sui conti instabili, scrive in un editoriale il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, raccontando che è stata ed è ancora l'estate del Napoli campione che ha anticipato la concorrenza per provare a completarsi in vista della Champions:

"La squadra di Conte è la mia favorita per lo scudetto, ma non ditelo ad Antonio perché potrebbe togliermi il saluto e cancellare il numero di telefono.

È l’estate di una Juve che sconta gli effetti del mercato giuntoliano e battaglia da settimane col Psg per riuscire a pagare Kolo Muani il giusto, non i 70 milioni che i franco-qatarioti pretendono. Tudor sta facendo un buon lavoro sul piano della ricerca della compattezza, ma la qualità del gruppo non sembra elevatissima", uno stralcio del commento del giornalista.