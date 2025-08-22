Mauro alla Gazzetta: "Napoli e Inter più forti! Juve? David è troppo poco..."

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha commentato il mercato della Juventus: "La Juventus è allo stesso punto di un mese fa, ma ha un allenatore che non ha sbagliato un colpo. C’è lui per risolvere i problemi della squadra. Ha trattato tutti alla stessa maniera e più di così non può fare. Sarà una Juve difficile da battere, avrà orgoglio ed entusiasmo come da vecchie abitudini, come è nel suo Dna: questa sarà la garanzia di un buon campionato quando la squadra sarà completa, in un mercato con così tante difficoltà a comprare e vendere.

David e Joao Mario troppo poco? Per lottare contro Inter e Napoli sì, per i primi 4-6 posti è abbastanza. Sulla carta Napoli e Inter mi sembrano più forti di tutti, come è da qualche anno. Dove c’è più bisogno di rinforzi? A centrocampo, servono sostituti forti come i titolari. Però mi fido molto della stabilità che il gioco di Tudor può dare a un gruppo con queste caratteristiche.

La Juventus può diventare la rompiscatole delle due favorite, una sorpresa come è stata l’Atalanta negli ultimi anni. Se i gol arriveranno da David e dal suo sostituto... A proposito, il suo sostituto può essere Vlahovic e l’atteggiamento di Tudor gli sta consentendo di giocare e anche bene. È ciò che si è sbagliato l’anno scorso: avere dei giocatori contrattualizzati e trattarli come fossero dei problemi".