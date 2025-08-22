Manna positivo all'alcol test dopo compleanno Conte: stop patente per 3 mesi

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, reduce da un infortunio al tendine d'Achille con conseguente intervento chirurgico, si è visto ritirare la patente automobilistica per sei mesi dopo essere risultato positivo all'alcol test in un controllo effettuato dai carabinieri nel periodo del ritiro di Castel di Sangro.

La vicenda - riferisce Il Mattino - risale allo scorso 31 luglio: Manna si trovava in Abruzzo con il Napoli, impegnato nella preparazione estiva. Stava rientrando dalla festa di compleanno di Antonio Conte sulla statale 17 e, probabilmente, un bicchiere in più gli è costata la sospensione della patente per 6 mesi: il limite era infatti stato superato di poco, ma quanto basta per cadere nella sanzione.

AGGIORNAMENTO 11.00: In relazione alla notizia del ritiro della patente al Direttore Manna, il Napoli ritiene giusto precisare che: il limite di 0,5 g/l è stato lievemente superato con valore di 0,6 g/l. Inoltre la sospensione della patente, proprio in virtù della ridotta misura, è di tre mesi e non sei come riportato da alcuni organi di stampa.

