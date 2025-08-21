Zazzaroni: "In Premier sanno fare sistema: fanno mercato solo tra di loro"

"Gli inglesi sanno cosa vuol dire fare sistema, they do it better: comprano giocatori in prevalenza dai vari Brighton, Burnley, Sunderland, strapagandoli, oppure se li scambiano tra big. In questo modo l’ossigeno finisce nei polmoni giusti, foraggiando la Premier. Soltanto se l’esigenza tecnica non trova risposte in UK guardano all’estero, portando via i pezzi migliori e drogando il mercato con le loro notevoli disponibilità economiche".

Comincia così l'editoriale di oggi sul Corriere dello Sport del direttore Ivan Zazzaroni che poi fa il paragone con le abitudini italiane: "Noi no, noi pensiamo di essere più furbi e col cavolo che diamo 10, 20, 30, 40 milioni, il nostro massimo ormai, a una concorrente interna. I soldi li mandiamo fuori, convinti di saper fare trading come nessuno al mondo". E ancora: "Un esempio recentissimo: il Milan, che seguiva Leoni ed è riuscito a vendere Thiaw, una riserva, per 40 milioni, non ha destinato la stessa cifra all’acquisto del talento 18enne consegnandolo così al Liverpool per la sua panchina".