Attesa spasmodica, al Mapei metà stadio azzurro: il dato sui tifosi ospiti

L’attesa è spasmodica e sta per terminare. Il velo sui campioni d’Italia sta per essere squarciato. Il quotidiano Repubblica racconta che per l’appuntamento di domani pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia a voglia di Napoli è altissima ed il Napoli giocherà in trasferta soltanto sulla carta perché metà stadio del Sassuolo sarà colorato d’azzurro.

Al Mapei almeno diecimila tifosi del Napoli hanno prenotato un posto in prima fila per godersi il match: quattromila saranno nel settore ospiti, gli altri nelle tribune dello stadio. La colonnina dell’entusiasmo sarà davvero alta e rappresenterà un leitmotiv della cavalcata degli azzurri, sia in campionato che i Champions. Ed in pochi minuti è andato esaurito anche il Maradona per la prima casalinga dei Campion d'Italia contro il Cagliari.